Во Франции в рамках расследования ограбления Лувра задержаны уже семеро подозреваемых. Двое из них частично признали свою вину. Их отпечатки были найдены на месте преступления - в галерее Аполлон, откуда преступники вынесли ювелирные украшения французских королев.

Одну из драгоценностей - поврежденную корону императрицы Евгении - обнаружили в тот же день и уже вернули в музей. Где находятся остальные похищенные экспонаты - до сих пор неизвестно. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Обстоятельства резонансного преступления выясняют более ста следователей. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар заявила, что музею срочно нужна модернизация - его инфраструктуру не обновляли почти 40 лет.