Теракт предотвратили в пенитенциарном учреждении в Ростовской области

Сотрудники силовых структур пресекли подготовку теракта в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области. Об этом рассказали в четверг, 30 октября, в региональном управлении Следственного комитета России.

Как уточнили в ведомстве, преступные планы вынашивал мужчина, содержащийся в этом учреждении. Он разрабатывал план захвата заложников из числа сотрудников.

Злоумышленник является сторонником террористической организации и уже привлекался в ответственности за преступление террористической направленности. В отношении него возбуждено дело по статье о подготовке к теракту, сообщает ТАСС.

Ранее Федеральная служба безопасности России задержала в Ставропольском крае агента украинских спецслужб. Мужчина намеревался устроить взрыв на объекте транспортной инфраструктуры. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Симферополе задержали 19-летнего молодого человека, который собирался подорвать автомобиль сотрудника полиции. Готовясь совершить преступление, злоумышленник арендовал квартиру напротив места проживания офицера и организовал видеонаблюдение за автомобилем жертвы.