Щедрина и Плисецкую до сих пор не похоронили: вот в чем дело

Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года в одной из больниц Германии. Композитору было 92 года. Он на 10 лет пережил жену балерину Майю Плисецкую.

Народные артисты СССР прожили в браке 57 лет, но так и не решились завести детей. Наследниками пары стали дальне родственники, но последнюю волю артистов исполнят не они, а фонд Щедрина и Плисецкой.

Незадолго до смерти Майи Михайловны они с Щедриным составили документ, в котором не только распределили имущество между наследниками, но и оставили особые указания о своих похоронах.

"Последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией", — говорится в завещании артистов.

В фонде со всей серьезностью подошли к последней воле Щедрина и Плисецкой. Уже выбрано место, где будет развеян их прах.

"Думаю, их прах будет развеян под Звенигородом. Там был развеян прах Лили Брик, музы Владимира Маяковского, которая познакомила Щедрина с Плисецкой. Они познакомились в ее доме. Правда в конце жизни сильно разругались с Лилей Брик. Когда их прах будет развеян над России знают в фонде Щедрина и Плисецкой. Они этим сейчас занимаются", — сообщил "Комсомольской правде" Николай Ефимович, автор новой книги о Майе Плисецкой.



Прах артистов скоро доставят из Германии в Россию. Дата траурной церемонии будет сообщена позднее.