Ураган "Мелисса" снес отель с российскими туристами на Кубе

Ураган "Мелисса", обрушившийся на гсоударства Карибского бассейна, нанес серьезные повреждения отелю Brisas Guardalavaca Hotel в кубинской провинции Ольгин — там в момент буйства стихиии отдыхали туристы из России.

Как сообщает SHOT, скорость ветра при урагане достигала 195 километров в час. Серьезные повреждения получило здание отеля. Повалены деревья на прилегающей территории. Вода в море и отельном бассейне сильно загрязнена — купаться в ней нельзя.

Неясно, как руководство отеля будет улаживать проблему испорченного отдыха со своими гостями — туры в Brisas Guardalavaca Hotel стоят недешево, около 200 тысяч рублей за 10 дней на двоих.

Самый мощный в Карибском регионе ураган "Мелисса" за последние 170 лет уже привел к гибели более 30 человек. Материальный ущерб может превысить 50 миллиардов долларов. Ямайку, в частности, объявили зоной бедствия.

Американские власти выразили готовность оказать содействие пострадавшим странам. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Вашингтон готов немедленно предоставить Кубе гуманитарную помощь в связи с ураганом "Мелисса".