Министр обороны Бельгии оправдался за призыв "стереть Москву с карты мира"

Глава бельгийского Министерства обороны Тео Франкен прокомментировал собственное утверждение о том, что НАТО "сотрет Москву с лица земли" в случае применения силы в отношении Бельгии.

Как написал Франкен в социальных сетях, он всего лишь имел в виду принцип "ответного удара", закрепленный статьей 5 Устава НАТО. Политик отметил, что Североатлантический альянс руководствуется этим принципом на протяжении 76 лет.

При этом министр заверил, что "НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и абсолютно не стремится к этому", поскольку "мы по определению являемся оборонительным альянсом" (цитаты по ТАСС).

Однако извиняться за свои угрозы в адрес России или взять свои слова обратно Франкен не пожелал.

Ранее российское посольство в Бельгии в ответ на угрозы Франкена порекомендовало не "смешить народ признаниями о планах пережить "очередную атаку" со стороны России с помощью личных запасов консервов, свечей и фонариков", а заняться решением собственных внутренних проблем, включая резкое ухудшение уровня жизни населения Бельгии.

Не оставил без внимания антироссийские выпады Франкена и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик поздравил с успешным испытанием аппарата "Посейдон", который Медведев назвал оружием Судного дня, "всех друзей России (и особенно – имбецила министра обороны Бельгии)".