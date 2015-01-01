Елена Проклова выходит замуж за бывшего мужа, с которым развелась 10 лет назад

Елены Проклова была замужем три раза. В 2015 году она развелась с бизнесменом Андреем Тришиным, от которого родила дочь Полину. После этого артистка решила, что больше под венец не пойдет.

Развод с Тришиным был мирным, бывшие супруги, прожившие вместе 30 лет, продолжили общение, Андрей помогал Елене по хозяйству, приезжал в гости. А когда у него случилось несчастье, на помощь пришла бывшая жена. В какой-то момент мужчина осознал, что развод был ошибкой. Он решил вернуть Проклову. Недавно бизнесмен сделал актрисе предложение. Об этом сообщила сама звезда фильма "Мимино".

"Лет 10 назад я развелась с последним супругом, мы не могли никак построить свою личную жизнь. У нас все время находились какие-то общие задачи, проблемы… Сейчас у нас с ним очень сложный период —тяжело из жизни уходит мой свекр, и я, конечно, рядом нахожусь. И мне последний муж сделал предложение. Ну что делать вид, что мы живем разными жизнями?! Когда мы все равно живем вместе…" — призналась 72-летняя Проклова в интервью RTVI.

По словам Елены Игоревны, она не ответила на предложение, но сделала это, чтобы "покривляться немного". Проклова уже решила, что четвертой свадьбе быть.

"Мне кажется, так бывает, когда изначально люди все отдали друг другу. Это разорвать очень сложно. Есть моменты, когда сложно терпеть, иногда что-то бесит. Но не это самое главное", — объяснила актриса.

Проклова отметила, что с Тришиным ее связывают не только 40 лет отношений, 30 из которых занял официальный брак, все дело в настоящих чувствах, что они испытывают друг к другу.

"Разрывать то, что было по-настоящему — не просто сложно, мне кажется, это невозможно. А то, что скрепилось — оно есть, хоть дальше его отодвинь. А вообще любить друг друга не одно десятилетие — тяжелый труд. А жизнь — вообще тяжелый труд. Я этот труд с удовольствием несу до сих пор", — заключила Елена Игоревна.