МИД: Россию вынудили разрабатывать оружие наподобие "Буревестника"

Испытания нового вооружения в России направлены на обеспечение эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания. Такое заявление сделала в четверг, 30 октября, официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Как отметила чиновница, "сигнал в таких случаях, как правило, один и тот же" и означает, что наше государство "на системной основе предпринимает шаги по поддержанию эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания".

Захарова подчеркнула, что разработка подобных вооружений в России носит вынужденный характер, о чем уже неоднократно говорили представители российской власти, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко, говоря про испытания "Буревестника" и "Посейдона", отмечал, что европейские дипломаты не выражали озабоченность, однако "сигнал профессионалы поняли".

В США заявили, что торпеда "Посейдон" вместе с ракетой "Буревестник" предоставляет России стратегический ядерный вариант, позволяющий обходить современные системы обороны. Это потенциально даст российским военным возможность "второго удара".