Октябрь простится с Москвой обложными дождями

Последний день октября в Москве и Московской области будет отмечен обложными дождями. Об этом рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Как сообщил эксперт, в ночь на пятницу, 31 октября, в столичном регионе ожидается четыре-семь градусов выше нуля, но осадков не будет. С наступлением светлого времени суток Центральную Россию с запада атакует североатлантический циклон, который принесет полчища дождевых туч.

Из-за этого в течение дня 31 октября ожидаются обложные дожди высокой интенсивности — выпадет до десяти литров воды на квадратный метр. Ветер при этом прогнозируется юго-западный со скоростью до девяти метров в секунду. Термометры будут показывать пять-восемь градусов тепла.

Видеозапись этого прогноза опубликована в Telegram-канале Евгения Тишковца.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погоду в предстоящие в начале ноября длинные праздничные выходные в Москве подпортит дождь. В связи с этим специалист порекомендовала планировать поездки в первой половине уикенда.