ПВО сбила 130 украинских БПЛА над Россией в ночь на 31 октября

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 130 украинских беспилотников над российскими регионами.

31 БПЛА сбили над Курской областью, 21 – над Воронежской областью, 14 – над Белгородской областью, 10 – над Брянской областью.

По девять беспилотников уничтожены над Орловской, Тамбовской и Тульской областями, по шесть – над Липецкой и Ярославской областями. Пять дронов ликвидированы над Ростовской областью, четыре – над Волгоградской областью, три – над Калужской областью, два – над Рязанской областью и один – над Московским регионом.

Все дроны были самолетного типа, уточнили в Минобороны России. На местах падения обломков работают экстренные службы.

В Орловской области дрон атаковал территорию ТЭЦ. Повреждения получило оборудование электроснабжения. Пожара не было, никто не пострадал. В Воронежской, Ростовской и Тульской областях пострадавших и разрушений нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 170 беспилотников.