Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской и Сумской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожья. Успешно атакуют врага и наши бойцы в зоне СВО.

С воздуха поражение противнику наносит штурмовая авиация. Экипажи Су-25 ракетным ударом с малых высот уничтожили опорный пункт боевиков в зоне ответственности группировки "Центр".

На Константиновском участке фронта по позициям ВСУ ударила реактивная артиллерия. Залпом "Урагана" накрыли скопление бронетехники и живой силы врага в районе Клебан-Быкского водохранилища.

А это кадры с Красноармейского направления. Вражеский склад БПЛА, оборудованный в заброшенном здании, ликвидировали операторы FPV-дронов. А на Купянском направлении с помощью беспилотников "Молния" поразили опорник ВСУ на линии боевого соприкосновения.