Эвакуировал раненого сослуживца: новые подвиги героев СВО

Новые примеры отваги и мужества наших бойцов в зоне СВО. Ефрейтор Даниил Ляшенко под плотным миномётным огнём и атаками вражеских беспилотников смог эвакуировать раненого сослуживца. Выбежав из лесополосы на открытую местность, Даниил отвлёк на себя внимание оператора дрона, занял выгодную позицию и метким выстрелом сбил аппарат. А после погрузил пострадавшего на квадроцикл и доставил медикам.

Ефрейтор Ислам Аухадулин, доставляя боеприпасы и продовольствие нашим бойцам на передовую, попал под минометный огонь и атаки вражеских FPV-дронов. Оценив обстановку, Ислам на высокой скорости увел транспортное средство в лесополосу. А после окончания обстрела продолжил движение и своевременно доставил груз нашим бойцам.