28 сентября в Партизанском районе Красноярского края пропала семья из трех человек и их собака. Сергей, Ирина и Арина Усольцевы ушли в поход и не вернулись. Туристов около месяца искали профессиональные спасатели, волонтеры и следователи, но выйти на след пропавших так и не удалось. Эксперты считают, что семья погибла в результате несчастного случая.

Когда вокруг исчезновения Усольцевых поднялась шумиха, сын Ирины Даниил пришел в студию "Пусть говорят". Он озвучил свою версию произошедшего. Юноша уверен, что трагедия произошла из-за собаки. Старенькая корги могла сбежать, а родители и сестра пошли ее искать, потом погода резко испортилась, и вернуться на тропу они уже не смогли.

Профайлер Александр Петров проанализировал поведение Даниила на шоу, и увидел знаки, указывающие на то, что юноша что-то скрывает. Эксперт уверен, что сын Усольцевых знает больше, чем говорит.

"Либо Даниил что-то знает и сильно переживает за то, что его тайна будет вскрыта, либо ему абсолютно безразлична судьба родственников. А безразличие опять же оттого, что он знает правду", — сообщил профайлер.

Эксперт обратил внимание, что на интервью юноша показал весь спектр эмоций и дал понять, что может быть человеком переживающим. Но, когда в студии обсуждали версии произошедшего, он подключался только к тем, что ему выгодны, а когда начиналось прямое оскорбление семьи или звучали страшные предположения, он это все игнорировал, пишет "СтарХит".

"Это опять же подчеркивает: либо он знает, что ничего плохого не произошло, либо ему все равно. Скажу ужасное, но он будто даже рад тому, что его родные попали в беду. И это вызывает еще больше подозрений. Даниил — человек, который скрывает что-то очень страшное", — отметил Александр Петров.