Новости СВО: Российские войска контролируют как минимум 80 процентов Красноармейска

Кадры из Красноармейска: украинский солдат убегает от российского дрона. Зону окружения полностью контролируют наши ударные и разведывательные беспилотники. Любое движение моментально засекают операторы и поражают цель. Исключение, если противник принимает решение сдаться. Закоулков, где можно было бы спрятаться и отсидеться, в городе осталось немного. Некоторые группы ВСУ пытаются пойти на прорыв и уехать, но транспорт уничтожают.

За сутки сорвано девять попыток противника атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Некоторые украинские солдаты стремятся зарыться под землю.

Российские войска контролируют как минимум 80 процентов всего Красноармейска. Единственный "пятачок", который удерживают ВСУ, это территория бывшего завода по производству комбикорма.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "В Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала - микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. На юге города после освобождения района Троянда подразделения 2-й армии продвинулись в Гнатовке. Проводится ее зачистка".

В Министерстве обороны России заявили, что получен приказ президента обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе украинских, в места, где заблокированы гарнизоны ВСУ. Речь о трех районах - вокруг Красноармейска, Димитрова и Купянска.

"Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Впрочем, уже многим очевидно, что киевский режим предпочтет бросить своих людей и никаких журналистов в "котлы" не отправит. Украина скрывает реальное положение дел на фронте. Согласно официальным заявлениям Зеленского, ВСУ там уверенно отражают атаки. Однако Россия дает возможность поехать прессе из любой страны - те же западные медиа могут сами увидеть, как обстоят дела. Подготовить репортажи, основанные на фактах, а не домыслах. Будет ли это - вопрос открытый или даже риторический. МИД Украины уже выпустил заявление с угрозами.

Все это лишь в очередной раз доказывает, что картина на фронте ничего общего не имеет с украинской официальной информацией. И это еще одна победа России - информационная.