Мишустин обсудил с кабмином поддержку аграриев и президентскую стипендию

Более 34 миллиардов рублей выделят на льготное кредитование сельхозпроизводителей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Эти средства позволят ресубсидировать аграриям почти 40 тысяч выданных займов, которые были направлены на производство сельскохозяйственной продукции, ен переработку.

Еще один важный вопрос - поддержка регионов. На улучшение делового климата и перспективных бизнес-проектов в республику Крым и город Севастополь, где действует свободная экономическая зона, направят миллиард рублей. Средства позволят в том числе создать новые рабочие места и модернизировать инфраструктуру.

Также обсудили выплату президентской стипендии. По поручению главы государства она будет увеличена до 30 тысяч рублей.