Брат Галкина* подал в суд на Life

Брат шоумена и телеведущего Максима Галкина* (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр) обратился с иском в Савеловский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем Telegram-канале, иск Дмитрия Галкина о защите чести, достоинства и деловой репутации адресован к ООО "ДИДЖИТАЛ НЬЮС" (Life.ru).

Истец утверждает, что в статье под названием "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима*", опубликованной на указанном портале, были изложены не соответствующие действительности и порочащие сведения.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября.

Тем временем в России ужесточили ответственность за нарушение закона об иноагентах. Теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что нужно "отринуть ложный стыд и заниматься отстаиванием государственных интересов" в том, что касается деятельности иностранных агентов в нашей стране.

* лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр