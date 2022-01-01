Электрокарам и гибридам запретят проезд по Крымскому мосту

С понедельника, 3 ноября, начнет действовать запрет на передвижение электромобилей и гибридных автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова. Это затронет участок федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь от 134+660 до 145+400 километров.

Как уточняет телеканал "Краснодар", соответствующий документ подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках реализации Указов Президента РФ № 757 и № 756 от 19 октября 2022 года и протоколов регионального оперштаба.

Новое постановление Кондратьева дополняет прежний порядок, запрещавший движение грузового транспорта, распространяя ограничения также на электромобили и гибриды.

Ранее сообщалось, что в Крыму полностью восстановлено движение поездов, которое было нарушено после серьезного ДТП в Симферополе. В районе городского вокзала крупнотоннажный грузовик пробил ограждения моста и упал на железнодорожные пути. Обошлось без жертв.

В августе российские силовики сорвали новую попытку киевских спецслужб атаковать Крымский мост. ФСБ задержала машину с мощным взрывным устройством, которая прибыла в Россию из Украины транзитом через несколько стран.