Гордо танцевавшая на свадьбе собственного мужа с другой Лимда Ибрагимова высказалась о его предательстве и боли

Лимда Ибрагимова прославилась после того, как в Сети появилось видео, на котором она танцевала в черном костюме с юбкой и красном платке на свадьбе собственного мужа с его второй женой. Девушка совсем недавно родила второго ребенка, но нашла в себе силы прийти на праздник и показать, что она может улыбаться и танцевать с гордо поднятой головой перед соперницей.

Женщин со всего мира восхитил поступок Лимды. Кто-то ее жалеет, кто-то ругает супруга, переключившегося на другую девушку. Но все сходятся во мнении, что Ибрагимова совершила достойный уважения поступок. Интересно, что Лимду поддержал брат мужа. Деверь специально в танце повел ее поближе к молодоженам, и прямо перед невестой обсыпал первую жену деньгами.

За пару недель Ибрагимова набрала сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Девушка решила не отмалчиваться и обратилась к тем, кто ее поддерживает.

"Я не была готова к тому, что один танец, прожитый на пределе эмоций, станет достоянием всего мира. Но когда миллионы женщин из разных стран и культур ждут от меня хоть каких-то слов, я понимаю: хранить молчание дальше — не совсем этично. Поэтому скажу столько, сколько смогу — честно, спокойно, без обид. <…> Многие ждут от меня подробностей. Но я не стану делать свою боль частью общественного обсуждения. Моя семейная жизнь — не контент. Если вы пришли за продолжением драмы — прошу, отпишитесь", — заявила Лимда.

Ибрагимова попросила не осыпать проклятиями ее мужа, но при этом намекнула, что скорей всего они разведутся, мол, она начинает жизнь с чистого листа. "Речь идет о человеке, с которым мы прошли долгий путь и который остается отцом моих детей. И ради них я прошу: не проклинайте его. Как отец, он остается важным и нужным", — пояснила девушка.