Киев расценит поездки иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск как нарушение украинского законодательства со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил в четверг, 30 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ранее российское Минобороны подтвердило, что ВС России готовы прекратить боевые действия на пять-шесть часов в районах Красноармейска, Димитрова и Купянска, где окружены украинские националисты. Российские бойцы также готовы, по распоряжению президента, обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда иностранных журналистов, в том числе украинских.

В ответ киевский режим потребовал от журналистов не ездить в указанные районы, предупредив, что подобные командировки "будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия". Георгий Тихий подчеркнул, что "мы внимательно следим за этим" (цитаты по ТАСС).

Киевский режим не раз фабриковал фейки о ситуации в зоне СВО, пытаясь очернить российскую сторону и представить себя в выгодном свете. Британский журналист Уоррен Торнтон разоблачил подобную ложь Киева о потерях в рядах украинской армии, продемонстрировав ряды свежих могил на окраине Днепропетровска.