Возобновление ядерных испытаний Соединенными Штатами подорвет стремление главы государства Дональда Трампа заполучить Нобелевскую премию мира, предупреждают американские журналисты.

Как пишет The Washington Post, такая эскалация грозит подорвать недавние шаги Трампа по укреплению своего имиджа "президента мира" в его стремлении "смягчить напряженность в отношениях с главным геополитическим соперником США".

Хотя, с геополитической точки зрения, возобновление ядерных испытаний может стать рычагом в переговорах по сдерживанию между США с одной стороны и Россией и Китаем с другой стороны, кампании Трампа по получению Нобелевской премии мира это лишь навредит, считает издание.

Ранее в Белом доме заявили, что Нобелевский комитет своим решением присудить премию мира не Трампу, а лидеру венесуэльской оппозиции "доказал, что ставит политику выше мира". При этом Вашингтон пообещал, что президент США не прекратит заключать мирные сделки, тем самым "завершая войны и спасая жизни".

Вступился за американского коллегу и российский лидер Владимир Путин. Напомнив, что уже бывали случаи присуждения премии мира людям, которые для этого мира ничего не сделали, президент России подчеркнул, что Дональд Трамп старательно работает над вопросами достижения мира.