В Санкт-Петербурге у семерых студентов колледжа выявили острую кишечную инфекцию

Вслед за крысой, ставящей рекорды в коридорах колледжа, появились и сообщения о массовом отравлении: "После посещения столовой и употребления пищи множество студентов почувствовали недомогание. Кого-то увезли в больницу с температурой под 40. Кто-то всю ночь провел в туалете с диареей и токсикозом". Вскоре в колледж нагрянула инспекция. Следователи проверяли столовую и кухню.

Отравились как минимум 7 человек. Двое из них госпитализированы в инфекционные стационары Петербурга. У одного диагноз "норовирус". Санитарные врачи заинтересовались поставщиком питания.

"Межрегиональным управлением организован комплекс противоэпидемических мероприятий, лабораторное обследование сотрудников "Аурум-Плюс", отбор проб продовольственного сырья, готовой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды. Забракована и утилизирована некачественная пищевая продукция. Проводятся дезинфекционные мероприятия", - сообщила Наталья Терентьева, официальный представитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт- Петербургу и Ленинградской области.

Судя по жалобам в социальных сетях, этот случай далеко не первый. Петербургские студенты уже писали про крыс и ногти в еде.

Студенты предпочитают анонимность. Им еще учиться. Раньше в комитет по образованию на питание в колледже не жаловались, отметили в петербургском профильном ведомстве.

Сейчас колледж закрыт. Студентов распустили. Здесь учатся будущие парикмахеры-модельеры, контролеры банка и руководители любительских творческих коллективов. Как минимум до 5 ноября они будут работать дома.