Муж подарил Бородиной сумку за миллион рублей: "А деньги у Ксюши взял?"

Ксения Бородина в начале лета в третий раз вышла замуж. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал блогер Николай Сердюков. Сыграв пышную свадьбу, молодожены отправились в путешествие. За четыре месяца они побывали в Турции, Италии, США и Эмиратах.

Сейчас супруги с детьми телеведущей отдыхают в Дубае. Николай не скупится и старается во всем угождать жене. Так, после роскошного ужина в дорогом ресторане Сердюков преподнес возлюбленной презент. Бородина была в восторге от подарка и тут же показала его на своей странице в соцсети.

Николай купил Ксюше сумочку известного бренда. Telegram-канал "Звездач" уверяет, что стоит такая чуть больше миллиона рублей. Демонстрируя обновку в соцсети, Бородина подчеркнула, что это подарок от любимого мужа. Но от насмешек ее это не уберегло. Не все подписчики поверили, что у Николая могут быть такие средства.

"Никто не отменял того, что в подарок могла вложиться и сама телеведущая"; "А деньги на сумку у Ксюши взял?"; "Разбил копилку и купил"; "Эту сумку мне муж купил, ага"; "Как мало для счастья надо Ксюхе", — обсуждают поклонники звезды "Дома-2".

Отметим, что Бородиной не впервой оправдываться, что муж не сидит у нее на шее. Фанаты Ксении не приняли Николая. Многие считают блогера альфонсом, который использует жену для раскрутки своего имени.