Профессор ВШЭ Лузянин о встрече Трампа и Си Цзиньпина: "Столкнулись две энергетики"

Удалось ли главам США и Китая положить конец торговой войне или они лишь отсрочили её новый виток? Почему вопросы международной политики, по которым президент США высказывается едва ли не ежедневно, на этой встрече ушли на второй план?

Итоги встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". Своим мнением поделится профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин.

"Трамп столкнулся с прагматичной позицией Си Цзиньпина. Столкнулись две энергетики – трамповская энергетика освоения Дикого Запада, а с другой стороны – 5000-летняя цивилизация Китая", - отметил он.

