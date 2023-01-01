Украинские националисты не скрывают намерений устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказала в четверг, 30 октября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что в результате нескольких преднамеренных атак ВСУ с применением американских HIMARS и реактивных ракет получили повреждения постройки и гидрозатвор плотины Белгородского водохранилища.

Киевский режим преследует цель любыми способами сдержать наступление ВС России, а для этого пытается затопить населенные пункты по берегам реки Северский Донец. Захарова напомнила события июня 2023 года, когда ВСУ разрушили плотину Каховской гидроэлектростанции по аналогичной схеме, сообщают "Известия".

В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев рассказал, что Киев готовил провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого (ДНР), чтобы обвинить Россию в умышленной техногенной катастрофе.

Чтобы скрыть истинную ситуацию на фронте от западных СМИ, киевский режим пытается запретить иностранным журналистам поездки в зону окружения ВСУ. При этом российские власти пообещали обеспечить коридор сотрудникам СМИ, которые пожелают приехать туда.