Американский вице-адмирал объяснил слова Трампа о ядерных испытаниях

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении о возобновлении ядерных испытаний подразумевал их проведение в случае аналогичных шагов других стран. Об этом заявил в четверг, 30 октября, кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Ричард Коррелл.

Американский военачальник призвал не воспринимать слова Трампа как анонс ядерных испытаний — речь шла о том, чтобы "начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе". Однако пока "ни Китай, ни Россия не проводили испытаний с ядерными взрывами", а значит, и у Соединенных Штатов в настоящее время нет оснований для подобных испытаний, подчеркнул Коррелл.

При этом вице-адмирал назвал успешные испытания конвенционального и ядерного оружия важным элементом сдерживания противников Соединенных Штатов, сообщает "Интерфакс".

В то же время исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявление Трампа, предупредил, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.

Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак подчеркнул, что "нынешние ядерные риски уже угрожающе высоки", а потому "необходимо избегать любых действий, которые могут привести к просчетам или эскалации с катастрофическими последствиями" (цитаты по РИА Новости).

При этом американские журналисты отмечают, что возобновление ядерных испытаний Соединенными Штатами подорвет стремление главы государства Дональда Трампа заполучить Нобелевскую премию мира.