Летевшая к Земле комета ATLAS могла управляться пришельцами

Вот вы смотрите спокойно телевизор, а у нас чуть контакт с пришельцами не случился! Комета Леммон, от которой мистически настроенные люди ждали всяких бед, благополучно пролетела мимо Земли. Ещё в понедельник на расстоянии 71 миллион километров. Но специалисты по тарелочкам взялись за небесное тело под названием ATLAS.

Жёлтая пресса и специалисты по внеземным цивилизациям несколько расходятся в показаниях. По данным жёлтой газеты "Дэйли Стар", объект должен был пожаловать к нам в минувшую среду. Профессор Гарвардского университета Ави Лоиб не велит ждать пришельцев раньше середины декабря. Из отмеченных аномалий – комета сама отбросила хвост. Значит, скорость снижает перед визитом.

Ожидающие контактов с внеземными цивилизациями задают ученым вопрос: а почему разумные инопланетные создания испытывают наше терпение? Почему в контакт не вступают? Ответ, как в анекдоте: разумные, вот и не вступают. Сторонники разного рода конспирологических теорий давно бьют тревогу и призывают оглядеться по сторонам: да эти пришельцы уже давно здесь!

В продажу уже выпустили робота-дворецкого по имени НЕО, где-то за миллион шестьсот, если на рубли. Гуманоид умеет общаться, поболтать может, понимает жесты, даже стол накрывать умеет, стиральную машину запускать. Обучается на ходу. Многих это и пугает. Он откуда взялся, такой умный?

А вот и конкурент. Оптимус от компании Тесла. Илон Маск у многих давно под подозрением. Словно бы откуда-то не отсюда. Маск запускает в массовое производство армию гуманоидов. За 10 лет планируется наклепать миллион Оптимусов. И кто будет генералом этой армии?

Представили себе эту грозную силу? Человек, которого многие считают безумцем, а то и пришельцем, во главе войска гуманоидов? В кино нам уже всё показали. Ждете контакта? Они уже здесь, среди нас! Или в действительности всё не так, как на самом деле?