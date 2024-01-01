Российским вузам выделят 620,5 тысячи бюджетных мест в 2026/2027 учебном году

Министр высшего образования и науки России Валерий Фальков провел заседание, посвященное формированию проекта контрольных цифр приема на 2026/2027 учебный год.

Как сообщает Минобрнауки в своем Telegram-канале, количество бюджетных мест в высших учебных заведениях на 2026/2027 учебный год сохранится на уровне прошлого года и составит 620,5 тысячи.

По некоторым направлениям, как отметил Фальков, предусматривается увеличение бюджетных мест: по инженерным направлениям – на 1169, по сельскохозяйственным – на 594, по медицинским – на 166.

Число бюджетных мест вырастет также по математическим и естественным наукам. По гуманитарным наукам, по искусству и культуре запланировано, напротив, незначительное снижение бюджетных мест.

Фальков подчеркнул, что при распределении бюджетных мест учитывался прогноз потребности экономики в кадрах, сформированный Министерством труда.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки разработало методику государственного распределения коммерческих мест между высшими учебными заведениями. Для ближайшей приемной кампании планируется ограничить количество платных мест по 46 специальностям. Например, платных мест не выделят вообще, если средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на конкретную специальность на коммерческой основе в предыдущем году, не дотянул до 50.

В 2024 году Минобрнауки России пообещало исключить ситуации, при которых большую часть выделенных бюджетных мест занимают победители и призеры олимпиад школьников. Ведомство заверило, что ограничит размер квот в каждом вузе, выделяемых на поступающих без экзаменов.