В Раде пообещали быстро принять решение о мобилизации женщин

В украинском парламенте не стихает обсуждение темы мобилизации женщины в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в четверг, 30 октября, член комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Юрий Здебский.

По словам украинского парламентария, которые приводит издание "Политика Страны", "эта тема постоянно в поле зрения депутатов", но пока в Раде считают достаточной действующий порядок — желающие служить в армии женщины имеют такую возможность, а остальные представительницы прекрасного пола "занимаются тем, чем нужно".

Здебский заверил, что Верховная рада следит за ситуацией: "Когда будет актуально — будем быстро принимать решения".

Ранее советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева заявила, что украинок могут начать призывать на срочную военную службу, а готовить женщин к военным действиям будут на базах стран НАТО. Григорьева при этом посетовала на то, что мужчины подают дурной пример женщинам, уклоняясь от мобилизации.

Глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко отмечал, что при военном планировании нужно исходить из наихудшего сценария развития событий. По его словам, это означает, что украинских женщин стоит готовить к военной службе.