Вэнс высказался о новых ядерных испытаниях США: Тесты для проверки

Иногда необходимо "проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает". Такое заявление сделал в четверг, 30 октября, вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Американский политик прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о готовности возобновить ядерные испытания в паритете с другими ядерными государствами.

Вэнс напомнил, что "у России большой ядерный арсенал, у Китая большой ядерный арсенал", а значит, нужно время от времени проверять собственные арсеналы на предмет исправной работы.

При этом в Конгрессе США высказались о возобновлении ядерных испытаний с опаской. Как сообщает РИА Новости, лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис отметил, что это "стало бы масштабным нарушением международных договоров, существующих уже многие десятилетия". Политик не преминул покритиковать республиканцев, чья политика "заходит слишком далеко и оторвана от реальности".

Ранее кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США вице-адмирал Ричард Коррелл призвал не воспринимать слова Трампа как анонс ядерных испытаний — речь шла о том, чтобы "начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе". Однако пока "ни Китай, ни Россия не проводили испытаний с ядерными взрывами", отмечал американский военный.

В Кремле между тем, комментируя высказывание Трампа, особо отметили его слова "о том, что другие страны, дескать, занимаются испытанием ядерного оружия". Однако "до сих пор нам не было известно, что кто-то этим занимается". Испытания "Буревестника", если американский лидер подразумевал их, ядерными не являются.