У Люси Чеботиной после скандала с Соседовым появился влиятельный защитник: закрыл критику рот одной фразой

Сергей Соседов и Люся Чеботина устроили публичную перепалку в Сети. Сначала критик сообщил, что, по его мнению, на российской эстраде есть артистки, которым там не место. В "черный список" Соседова попали певица Слава, Анна Семенович, Клава Кока и Люся Чеботина.

Музыкальный критик особо отметил последнюю, мол, артистка просто открывает рот под фонограмму, причем не всегда попадает в ноты даже собственной "плюсовки". Исполнительница хита "Солнце Монако" высказывания Сергея Соседов увидела и молчать не стала. Люся устроила жесткий отлуп музыкальному критику. Певица считает, что Соседов показал свой непрофессионализм. Мол, критик не в состоянии оценивать артистов, и даже не понимает, когда они поют вживую, а когда "под фанеру".

Внезапно у Чеботиной появился влиятельный покровитель. Певец Прохор Шаляпин встал на защиту коллеги и обратился к Соседову. "Вы замечательный человек, вас любит страна, но молодежь давайте не трогайте, это другое поколение, нельзя свое навязывать, обзывать", — заявил артист и посоветовал музыкальному критику заняться здоровьем.

Как пишет Telegram-канал "Звездач", Шаляпин отметил, что Люся "талантливая артистка, молодая, красивая".