Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, сообщил Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС 31 октября.

"Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития", — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай продолжит стремиться к общему развитию и процветанию вместе со всеми странами.