Высшие должностные лица США стали массово переезжать на военные базы

Высшие должностные лица США стали массово покидать свои дома и переезжать на военные базы, опасаясь за свои жизни. Об этом сообщает журнал Atlantic. После убийства активиста Чарли Кирка и массовых протестов против политики Дональда Трампа сменить место жительства решили, в частности, госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Сообщается, что сейчас они живут в Форт-Мак-Нейре - армейском анклаве на берегах реки Анакостия. Переехать решила и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. После того, как СМИ опубликовали её адрес, она покинула свой особняк в округе Колумбия и разместилась в доме, который предназначен для коменданта береговой охраны - через реку от столицы страны.