Рейтинг президента Франции достиг нового антирекорда

Новый антирекорд. Уровень доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону достиг самого низкого значения за 50 лет. Об этом говорит соцопрос, проведенный газетой Figaro.

По данным журналистов, общий рейтинг лидера Пятой республики за месяц упал и сейчас составляет всего 11 процентов. При этом каждый восьмой француз не верит президенту.

Ранее Макрон стал первым действующим руководителем страны, который не смог попасть в список 50 самых популярных национальных политиков. Такие низкие показатели связаны с нестабильной политической и экономической ситуацией в республике.