Любимый сын королевы Елизаветы II остался без всего

Король Великобритании Карл III принял решение лишить своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей и выселить его из королевской резиденции. Все это из-за связей любимого сына королевы Елизаветы II с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном. Теперь он будет именоваться как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В заявлении говорится, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды своего особняка под названием Royal Lodge, и переехать в альтернативное частное жилье. По некоторым данным, теперь он будет жить в Сандрингеме.

По признанию Карла III, эти меры были сочтены необходимыми, несмотря на тот факт, что Эндрю продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Королевская чета также добавила, что их мысли и глубочайшие соболезнования были и останутся с жертвами, пережившими все формы жестокого обращения.

Ранее принц Эндрю добровольно отказался от использования титула герцога Йоркского и лишится членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.

Джеффри Эпштейн - признанный судом педофил. На днях на полках магазинов появились посмертные мемуары Вирджинии Джуффре, которая обвиняла Эпштейна и принца Эндрю в сексуальном насилии, когда она была еще подростком. В 2021 году принц пошел на внесудебное мировое соглашение и заплатил ей около 16 миллионов долларов. А в апреле этого года после странной аварии Вирджиния покончила с собой.