Трамп резко смягчил позицию по конфликту на Украине

Европейские союзники США обеспокоены. Американский лидер Дональд Трамп за последние недели резко смягчил подход к конфликту на Украине: хозяин Белого дома гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению конфликта, передает телеканал Fox News.

Смятение в рядах партнеров Соединенных Штатов вызвали последние шаги Трампа. В их числе отзыв американской бригады из Румынии, а также отказ предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. Телеканал отмечает: хотя Трамп и заявляет о стремлении к миру через силу, его последние шаги и риторика создают неопределенность.

США ранее уведомили Румынию и союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. В частности, сократятся подразделения на базе Михаила Когэлничану. Отмечается, что решение связано с переоценкой глобальной позиции вооруженных сил США.