Обломки дрона повредили ТЭЦ в Орле в ночь на 31 октября

Подразделения российской противовоздушной обороны отразили очередную атаку украинских беспилотников на Орловскую область. Обломки одного из сбитых дронов упали на территории ТЭЦ в Орле, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Клычков.

По данным главы региона, в результате повреждено оборудование электроснабжения. Возгорания на месте происшествия не возникло, пострадавших нет. Работают сотрудники специальных служб.

Специалисты служб "Орелэнерго" оперативно переключили потребителей на резервные линии. Как сообщил Клычков, в настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Ремонтные работы продолжаются.