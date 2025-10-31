Раскрыта новая мошенническая схема в преддверии Дня народного единства

Мошенники начали использовать тему выплат ко Дню народного единства для обмана россиян.

Злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки, сообщили РИА Новости эксперты Angara Security.

Они представляются сотрудниками органов государственной власти или социальных служб, а затем предлагают "выплаты", "подарки к празднику" и прочие "бонусы". Для получения "подарка" требуется назвать код из SMS или назвать реквизиты банковской карты.

Также в последнее время фиксируется рост Telegram-ботов, которые маскируются под государственные и общественные организации.

"Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября", - предупредили эксперты.

Информацию о выплатах нужно проверять только через официальные источники. Настоящий сотрудники госорганов и соцслужб никогда не просят сообщать коды из смс, реквизиты банковских карт или пароли.