Милявская рассказала о драматическом эпизоде с Цекало: "Ах, скотина!"

Лолита Милявская редко рассказывает о семейной жизни со своим третьим мужем Александром Цекало. Это было достаточно давно, в лихие 90-е годы. Тогда они пели в кабаре-дуэте "Академия". Пара прожила вместе почти 12 лет.

Однако на мероприятии, приуроченном к 30-летнию премии "Золотой граммофон", артистка вдруг ударилась в воспоминания. Она рассказала, какую роль эти награды сыграли в ее отношениях с Александром Цекало.

"Когда мы разводились, те граммофоны, которые получил кабаре-дуэт „Академия“" и которыми мы очень гордились, потому что кровью их добывали, я бросала в него: "Ах, скотина!" - рассказала Лолита Милявская.

По признанию певицы, она побила все награды, а потом плакала и успокаивала себя словами, что еще получит новые. Так и случилось. "Мне было под 40, наверное. Я так радовалась, потому что он был свидетельством того, что я второй раз в жизни состоялась. Эх, эмоции, молодость, созависимость. И есть еще точное слово — невроз", - заключила артистка в беседе со Starhit.