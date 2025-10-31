Трамп после разговора с Си Цзиньпином передумал усиливать санкции

Президент США Дональд Трамп передумал усиливать антироссийские санкции после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает Bloomberg, на Западе это называют отступлением Белого дома и победой Пекина на дипломатическом поле. Кроме того, ясно, что Россия и Китай не боятся Штатов.

Раздражение американских аналитиков вызвал тот факт, что нефтяная тема, которая должна была стать центральной на переговорах, в результате практически не поднималась. А если Трамп не обсуждает с Китаем российскую нефть, это делает всю его санкционную политику фикцией. Без давления на Пекин поток денег в Москву не сократится, заявил агентству эксперт по санкциям Брэтт Эриксон.

Попытка принудить Китай к отказу от сотрудничества с Россией провалилась еще при Байдене. Отказ Вашингтона даже упомянуть российские энергетические поставки в Китай показал, что в приоритете Трампа – восстановление торгового партнерства с Пекином. Как выразился Трамп после переговоров, для него это шаг к "потрясающей" сделке со второй экономикой мира.