США решили сократить воинский контингент в Болгарии, Венгрии и Словакии

Сокращение воинского контингента США в Румынии, о котором было объявлено ранее – это только начало. Как пишет издание Kyiv Post, представители администрации президента США Дональда Трампа дали понять союзникам на закрытом совещании, что дальнейшие сокращения последуют в Болгарии, Венгрии и Словакии. Это произойдет не позднее середины декабря.

По данным издания, Пентагон рассматривает вариант умеренного вывода воинского контингента. Источники утверждают, что сухопутные силы стран Европы стали более подготовленными, чем раньше. В результате в Белом доме пришли к выводу, что частичный пересмотр американского присутствия на континенте приемлем.

Как стало известно в среду, Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе. В частности, сообщалось о выводе части контингента с авиабазы Михаил Когэлничану. О планах Соединенных Штатов вывести из Европы до трети военнослужащих сообщалось еще в июле. Всего в странах ЕС размещено около 80 тысяч американских военных, около 35 тысяч из них - в Германии, передает РИА Новости.