"Волк перегрыз всю биографию": как сложилась судьба звезды советского кино Анатолия Папанова

31 октября 1922 года родился Анатолий Папанов. Чего актёру не хватало в любимом театре? И что таилось в его отрицательных ролях? Ответы — в материале "ТВ Центра".

Папановы жили на Смоленщине, в уездном городке Вязьма, а потом всей семьёй переехали в Москву. Будущий актёр работал токарем на заводе и ходил в драмкружок.

В 19 лет он ушёл на фронт и командовал взводом зенитной артиллерии, а после тяжёлого ранения полгода провёл в госпитале. В Москву он вернулся без двух пальцев на ноге. Хромая, опираясь на палочку, он пошёл поступать в ГИТИС, и его приняли.

"К нам на курс привели студента. Худого, в гимнастёрке. И мы с ним вместе на трамвае ездили в институт. Так вот и доездились. А 20 мая у нас была свадьба, в 1945 году", - рассказывала Надежда Каратаева, актриса театра и кино, вдова Анатолия Папанова.

А в 1948-м Анатолий Папанов стал актёром Театра Сатиры, как оказалось, навсегда. В театре, где в основном смешили, ему не хватало шекспировских страстей.

"Очень нервный! Если была репетиция и где-то кто-то прошёл, топая каблуками, он мог весь побледнеть, задрожать, закричать на весь театр "Тихо! Идёт репетиция!" – рассказывала Вера Васильева, народная артистка СССР, актриса театра и кино.

"В кино используется краска, а в театре эта краска выращивается", - говорил сам Папанов.

Сам он краски, как правило, перемешивал и не любил в образах однозначности. В папановской простоте таилась глубина, а в отрицательных ролях – обаяние.

Талантливого актёра страна бы так и не узнала, если бы не Константин Симонов, увидевший Папанова в театре. В это время готовились экранизировать роман писателя "Живые и мёртвые".

"Думаю, почему же меня пригласили на эту роль вообще? А там было такое определение: генерал Серпилин обладал лошадиным лицом, но умными глазами", - шутил Папанов.

Единственное, к чему Папанов не относился серьёзно, была его внешность. Неброский костюм, неприметная кепка – таким он был только в жизни. Страсть к перевоплощениям не могли не заметить там, где персонажей оживляли, – на студии "Союзмультфильм".

"Папа как-то сказал режиссёру Котёночкину: "Мне твой Волк перегрыз всю мою биографию". Везде его просили, чтобы он произнёс своим голосом: "Ну, погоди!" В общем, Волк был на первом месте у зрителей", - рассказывала Елена Папанова, актриса театра и кино, дочь Анатолия Папанова.

Конечно, он не жалел о "волчьем билете" в своей профессии, но снова и снова доказывал зрителю, что может быть разным. Выезжая с театром, например на гастроли, он любил садиться в самый конец автобуса. Анатолий Папанов был во всём неприметным, если это не касалось любимой профессии. В ней он был первым.