Александр Градский никогда не жаловался и трудился без остановки: не терпел только одного

О нём говорили – может спеть даже передовицу "Правды". Александру Градскому удавались все жанры: и опера, и эстрада, и рок. Одного он не терпел и не выносил – фальшивых нот. Сегодня Градскому могло бы исполниться 76 лет.

Музыка была предначертана Градскому судьбой. Она в буквальном смысле нависала над головой маленького Саши, который в детстве с мамой, папой и бабушкой ютился на восьми квадратных метрах.

"Мама продала свою шубу и купила мне пианино. Так как раскладушка, на которой я спал, рядом не влезала, то родители разбирали её на весу. Потом они раз – и заносили раскладушку под пианино. Долгие годы я просыпался, сваливаясь вбок, потому что знал: если я проснусь и встану, то я ударюсь головой об пианино", - рассказывал Градский.

Но музыке Градского было просторно и в крошечной комнатушке. Отучился в школе по классу скрипки, окончил Гнесинку с дипломом вокалиста. В 17 лет создал группу "Скоморохи" – один из первых рок-коллективов в СССР. Восторгавшийся "Битлами" юноша искал новое звучание и новые смыслы, хотя времена не очень к этому располагали.

"Меня вызвали и сказали: ну вот, на вас жалуются, что вы поёте песни ужасного содержания. Я говорю: какие именно? Мне назвали несколько строчек из стихов Саши Чёрного. Я сказал: это вообще опубликовано. Они говорят: где? Я отвечаю, что в издательстве "Советский писатель". На что полковник мне сказал: не всё то, что опубликовано в "Библиотеке поэта" – это такая серия была – можно исполнять на сцене", - вспоминал Градский.

Он великолепно исполнял и чужие песни, и свои – в дискографии Градского почти полсотни альбомов. Много писал: три монументальные рок-оперы, три балета, музыка для кино и детской анимации.

Градский трудился без остановки, будто боялся чего-то не доделать. Много лет был наставником шоу вокалистов, руководил своим театром, давал концерты. И никогда не жаловался на усталость.

"Вот если находишь себя… Это вообще главная, наверное, история – найти себя. Я нашёл себя как автор лет в тридцать. Всё остальное уже гораздо проще. Нужно только вставать рано, ложиться поздно, стараться ни о чём не забывать. Вообще надо себя порядочно вести, это немаловажно", - говорил он.

Быть порядочными Градский учил своих детей. Старших – Даниила и Марию и младших – 7-летнего Сашу и 3-летнего Ваню. Мечтал спеть на их свадьбах. Он успел многое, но, увы, не это. Сами же родственники после смерти Градского устроили настоящую войну за его наследство, которая длилась почти три года.