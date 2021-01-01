Дети и бывшие жены Александра Градского три года воевали за наследство: делить было что

Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. После смерти легендарного музыканта в 2021-м между его детьми и женами развернулась настоящая война за наследство, которая длилась без малого три года. Точку в этой истории поставили только несколько месяцев назад. Подробности — в материале "ТВ Центра".

---

После смерти исполнителя хита "Как молоды мы были" в 2021 году, выяснилось: завещания Александр Борисович не оставил. Зато всего за месяц до трагедии успел официально жениться на Марине Коташенко. Так что наследников было пятеро: вдова мэтра, двое малолетних сыновей Градского – Саша и Ваня и его старшие дети от предыдущего брака – 37-летняя Мария и 42-летний Даниил.

После смерти музыканта началась история, достойная голливудского блокбастера. Вдову и последнюю любовь маэстро в начале 2022-го по дороге домой подрезал автомобиль. Бандиты заставили Марину проехать в дом через пост охраны, передать им чемодан со 100 миллионами рублей, затем вывезти их за территорию. На прощание, видимо пожалев мать двух малолетних детей, ей вернули 5 миллионов. Так, во всяком случае, рассказывала Коташенко, когда обратилась в полицию. Сделала она это подозрительно поздно, да и сама история вызвала много вопросов. Поэтому старшие дети Градского тут же обвинили вдову отца в инсценировке. Якобы так хитрая Марина решила вывести добрую часть наследства.

Помимо украденного, на счетах мэтра было около 300 миллионов рублей, гектары земли в Подмосковье, дорогие автомобили, два загородных коттеджа и несколько квартир в Москве – имущество оценили примерно в миллиард рублей. Узнав, что часть недвижимости давно записана на Коташенко, старший сын Александра Борисовича обратился в полицию, прибавив: коварная вдова вынесла из квартиры отца и продала ещё и антиквариат. В борьбу за наследство вскоре вступила мать Даниила и Марии – Ольга Фартышева. Прежняя семья маэстро претендовала на половину нажитого певцом. В интервью экс-жена с отпрысками твердили, что тяжело больной Градский женился якобы под давлением молодой супруги.

Людмила Цветкова, актриса: "Они с Коташенко жили прекрасно вместе. Он её любил, но не написал завещания. Как-то раз Градский сказал: "Они начнут сейчас драться за наследство". Может, у него было желание, чтобы дрались?"

Шота Горгадзе, юрист: "Это похоже на некий конвейер по отъёму имущества у известных публичных людей молодыми особами, которые другое средство для зарабатывания своего капитала не могут найти".

В итоге суд поделил имущество мэтра, как и предполагалось изначально, между пятью родственниками. Загородный особняк, коммерческая недвижимость, земля в Подмосковье достались Марине Коташенко и её сыновьям, дом артиста, квартира в Москве и доля отчислений за авторские права на музыку – старшим детям Градского. Мария и Даниил решением служителей Фемиды недовольны и настроены его обжаловать. Подала иск и Ольга Фартышева.

В сентябре 2025 года в споре за наследство Александра Градского была поставлена точка. Апелляционный суд Москвы удовлетворил иск Фартышевой и отменил все решения предыдущих инстанций. Сын Градского Даниил рассказал, что его мать получила право на свою долю имущества, которое было приобретено во время их брака.