Не внушают оптимизма киевскому режиму и его европейским спонсорам новости из-за океана. Телеканал Fox News утверждает, что президент США Дональд Трамп пересмотрел свою позицию в вопросе поддержки Украины. От попыток урегулировать конфликт американский лидер перешел к тактике невмешательства. Как отметили журналисты, Вашингтон стал меньше помогать Киеву, о чем, в частности, свидетельствует отказ в передаче крылатых ракет "Томагавк". Куда теперь переместился фокус внимания хозяина Белого дома?

Подробнее – в репортаже