Ортодоксальные евреи вышли на акцию против призыва в армию в Иерусалиме

Беспорядки и стычки с полицией вспыхнули в Иерусалиме, где ортодоксальные евреи вышли на акцию против призыва в армию.

Масштабная демонстрация собрала около 200 тысяч участников. Религиозные молодые люди, не желающие служить в ЦАХАЛ, вели себя агрессивно. Они нападали на стражей порядка и прохожих и забросали бутылками девушку-репортера.

Митинг привел к транспортному коллапсу. Движение поездов было остановлено, автодороги - заблокированы. Активисты массово забирались на крыши зданий. Группа участников залезла на строительный кран. 15-летний подросток сорвался с него и погиб.