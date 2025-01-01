Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства на западе Москвы

Сразу несколько крупных проектов благоустройства реализованы в этом году на западе Москвы. Об итогах масштабной работы рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в районе Фили - Давыдково привели в порядок парк Пионерский. Там обновили прогулочные дорожки, установили лавочки, шезлонги и качели для тихого отдыха. Провели дополнительное озеленение.

У Мазиловского пруда установили современные светильники, обновили деревянную площадку - балкончик, с которой удобно кормить птиц или ловить рыбу.

А в Можайском районе преобразилась территория у Беловежского пруда. Теперь жители смогут воспользоваться лежаками у воды. Дети оценят игровые зоны, где можно покататься на каруселях, попрыгать на батутах и пройти веревочную трассу.