В Москве проходит Национальный чемпионат "Абилимпикс"

Показать мастерство, профессиональные навыки и реализовать мечты. В столице проходит Национальный чемпионат "Абилимпикс" - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Главная цель - помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни в обществе. Финал объединит более тысячи участников в трёх возрастных категориях, включая школьников и студентов. Они будут соревноваться в 50 компетенциях. В том числе решать задания по экономике. Особое внимание - IT-сфере и творческим проектам.

"Это замечательные дети, которые преодолевают сложности, да, для того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, получить какие-то важные нужные профессии, навыки, реализовать себя в этой жизни. Это 11-й чемпионат, у нас сложилась большая семья "Абилимпикс". Некоторые участвуют по несколько раз, достигая, так сказать, повышая своё мастерство", - отметил Владимир Желонкин, заместитель министра Просвещения России.