Дерзкая кража произошла в музее города Окленд в Калифорнии

Новая крупная кража в западном музее. На этот раз нападению подверглось собрание древностей американского города Окленд в Калифорнии. Грабители вынесли более тысячи экспонатов.

Администрация музея считает, что преступление не было преднамеренным. Злоумышленники просто заметили, что хранилище не охраняется, и, несмотря на сигнализацию, с легкостью его взломали.

Брали всё подряд. Среди похищенного оказались дорогие артефакты - украшения, корзины и другие изделия индейских племен. О краже узнали только на следующий день, когда сотрудники заглянули в хранилище. Полиция проверяет ломбарды и антикварные магазины.