Принца Эндрю лишили всех званий, титулов и почестей

Последствия секс-скандала в королевской семье Британии. Принц Эндрю официально лишён всех званий, титулов и почестей, а также обязан немедленно покинуть свой дом в Виндзоре.

Процедуру запустил король Карл III, которому Эндрю приходится младшим братом. Поводом стали связи опального принца со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

В ходе судебного процесса Эндрю выплатил потерпевшей внушительную компенсацию. По данным СМИ, речь идёт о 15 миллионах долларов. Но давление со стороны общества только нарастало. Теперь брат короля будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский.

От титула герцога Йоркского он отказался ещё в середине месяца. Эндрю более не сможет жить в семейном особняке "Ройял Лодж" и в ближайшее время переедет в частный дом.