Не прошли мимо чужой беды: в Совфеде наградили детей-героев

Не прошли мимо чужой беды, проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли жизни других. В Совете Федерации сегодня чествуют юных россиян, которые проявили недетскую отвагу и совершили настоящие подвиги. Пожары, нападение преступника, обстрелы со стороны ВСУ - в такой обстановке растерялись бы и многие взрослые. Но эти дети сумели не только выжить сами, но и помочь людям.

Двор в Волгодонске. Мужчина нападает на девушку и пытается силой затащить её в автомобиль. Звук камера наблюдения не пишет, жертва, очевидно, кричала изо всех сил - но никто не пришел на помощь. Никто, кроме 11-летнего ребенка. Он подошёл к преступнику и спугнул его. Позже злоумышленника задержала полиция.

Парня зовут Дмитрий Русаков. Сегодня его вместе с мамой пригласили в Совет Федерации. Уже традиция - чествовать детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Десятилетняя девочка Милана Асташлва из села Харауз Забайкальского края спасла своего одноклассника. На мальчика набросилась собака. Милана не раздумывая стала действовать. Сначала била собаку портфелем, затем побежала к ближайшему дому - за взрослыми.

А это Курск - последствия масштабного обстрела украинских боевиков. Тогда взрывной волной повредило более 10 зданий. Тимофей Алексанкин показывает осколок, который пролетел в полуметре от него и застрял в стене. Мальчик не пострадал, а вот его дедушка получил серьезное ранение.

"Всё было в дыму и осколках. Я увидел, что дед раненый. У него течет кровь. Венозное повреждение. Я его довел до ванной. Нашел бинты. Перевязал ему ногу", - рассказал Тимофей. Тимофею - 13. Он учится в кадетском классе МЧС.

Это уже Гусь Хрустальный. Горит двухэтажный многоквартирный дом. Со второго этажа не могут спуститься люди. Два друга Ивана - Кузнецов и Игонин, вместе с товарищами нашли лестницу и успели спасти людей.

Богдану Миряшину пришлось быстро повзрослеть - он родом из Украинска. Вот как этот город выглядит сейчас - после обстрелов ВСУ. В подвале сожженной пятиэтажки несколько месяцев с родителями и другими людьми Богдан жил. Там пережидали самые страшные обстрелы украинской армии. Снаряды попадали в дом.

"Началось возгорание дома пятиэтажного. Весь дым, угарный газ пошел в подвал, получается. И с одной части подвала я выводил бабушек. На себе носил", - рассказал Богдан. За этот подвиг парня представили к награде. Впрочем, вряд ли он, спасая людей, думал о медалях.

Детям сегодня вручили медали "За проявленное мужество". Они - дети-герои, по-другому не скажешь. Но каждого из них воспитали взрослые, которые научили не проходить мимо. Мамы и папы, которые без выходных и без наград воспитали своего ребёнка Человеком.