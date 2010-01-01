Самойлова и Джиган разъехались: жена оставила рэперу дом за 155 млн

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Что стало причиной расставания пары, до сих пор неизвестно.

Накануне, 30 октября, модель вышла в свет и поговорила с журналистами о расставании с рэпером. По словам Оксаны, несмотря на то, что они давно не виделись, ради детей поддерживают отношения. Не секрет, что Джиган мечтает сохранить семью.

"Да, Денис попросил у суда время на примирение. Это было ожидаемо. Я была уверена, что он попросит. Правда, я думала, что он сам придет в загс, а не пришлет представителя. Ну посмотрим, посмотрим…" - не загадывает Самойлова.

При этом она дала понять, что они разводятся по ее инициативе. Более того, модель сообщила, что уже съехала от мужа. Джиган остался жить в особняке за 155 миллионов рублей, передает Starhit. "Дети в основном со мной, но иногда подолгу остаются у Дениса. Почему я не осталась в доме? Спросите у Дениса. Я переехала", - интригующе отметила Оксана.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей.